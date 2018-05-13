В «Роскосмосе» сообщили о проведении коррекции орбиты МКС

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Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«В соответствии с программой полёта Международной космической станции 13 мая 2018 года в 01:07 мкс проведена плановая коррекция орбиты МКС», — говорится в заявлении.

По данным госкорпорации, целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07», а также выведения на орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09».

Проведение мероприятий запланировано на 3 и 6 июня 2018 года соответственно.

Ранее сообщалось, что на российском сегменте МКС будет произведена замена блока подогрева воды, который космонавты называют «самоваром». 



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