В «Роскосмосе» сообщили о проведении коррекции орбиты МКС

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«В соответствии с программой полёта Международной космической станции 13 мая 2018 года в 01:07 мкс проведена плановая коррекция орбиты МКС», — говорится в заявлении.

По данным госкорпорации, целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07», а также выведения на орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09».

Проведение мероприятий запланировано на 3 и 6 июня 2018 года соответственно.

Ранее сообщалось, что на российском сегменте МКС будет произведена замена блока подогрева воды, который космонавты называют «самоваром».





