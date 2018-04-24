На российском сегменте МКС произведут замену «самовара»
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«Причина появления в воде примеси жёлтого цвета бытовая: в блоке подогрева воды, который выработал свой ресурс, появилась обычная накипь. В этом нет ничего страшного, с таким явлением мы регулярно сталкиваемся и на Земле», — цитирует Соловьёва РИА Новости.
Он отметил, что проблема решается очень легко.
«Мы просто оперативно поменяем на резервный этот блок, который космонавты обычно называют «самоваром», — заметил руководитель полёта РС МКС.
24 апреля Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что в горячей воде на российском сегменте МКС обнаружена примесь жёлтого цвета неизвестного происхождения.
Ранее стало известно, что «Роскосмос» намерен увеличить длительность экспедиций на МКС.