На российском сегменте МКС произведут замену «самовара»

Замена блока подогрева воды, который космонавты называют «самоваром», будет произведена на российском сегменте (РС) Международной космической станции (МКС). Об этом заявил руководитель полёта РС МКС Владимир Соловьёв.

«Причина появления в воде примеси жёлтого цвета бытовая: в блоке подогрева воды, который выработал свой ресурс, появилась обычная накипь. В этом нет ничего страшного, с таким явлением мы регулярно сталкиваемся и на Земле», — цитирует Соловьёва РИА Новости.

Он отметил, что проблема решается очень легко.

«Мы просто оперативно поменяем на резервный этот блок, который космонавты обычно называют «самоваром», — заметил руководитель полёта РС МКС.

24 апреля Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что в горячей воде на российском сегменте МКС обнаружена примесь жёлтого цвета неизвестного происхождения.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» намерен увеличить длительность экспедиций на МКС.