Из оборудования российской станции «Луна-25» исключён шведский научный прибор

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Шведский научный прибор исключён из оборудования российской станции «Луна-25».
Из оборудования российской станции «Луна-25» исключён шведский научный прибор

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в проекте решения Совета РАН по космосу.

«Исключить по просьбе иностранного изготовителя (Швеция) из состава научной аппаратуры прибор «Лина-Эксан», — отмечается в документе.

В сообщении говорится, что задачи по изучению ионной и нейтральной лунной экзосферы будут решены в эксперименте с российским прибором «Ариес-Л».

Ранее сообщалось, что первую в истории современной России миссию к Луне автоматической межпланетной станции предлагают отложить на 2021 год.

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