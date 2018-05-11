Запуск первой в истории России миссии к Луне предлагают отложить на 2021 год
- NASA
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу.
«Рекомендовать госкорпорации «Роскосмос» перенести дату запуска космического аппарата «Луна-25» на период июнь — октябрь 2021 года с учётом сроков разработки прибора «Биус-Л» и неблагоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту в 2020 году», — говорится в тексте документа.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении страны активно работать над реализацией лунной программы.
Также сообщалось, что Россия планирует запустить миссию на Марс в 2019 году.