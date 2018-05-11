Запуск первой в истории России миссии к Луне предлагают отложить на 2021 год

Первую в истории современной России миссию к Луне автоматической межпланетной станции предлагают отложить на 2021 год.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу.

«Рекомендовать госкорпорации «Роскосмос» перенести дату запуска космического аппарата «Луна-25» на период июнь — октябрь 2021 года с учётом сроков разработки прибора «Биус-Л» и неблагоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту в 2020 году», — говорится в тексте документа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении страны активно работать над реализацией лунной программы.

Также сообщалось, что Россия планирует запустить миссию на Марс в 2019 году.