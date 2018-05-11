В США отменили запуск новой ракеты Falcon-9 со спутником

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В США был отменён запуск новой ракеты-носителя Falcon-9 со спутником Bangabandhu. Онлайн-трансляция велась на сайте компании SpaceX. 

Запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был запланирован на 23:42 мск 10 мая. 

Затем старт был перенесён на 00:47 мск 11 мая. Но незадолго до старта было объявлено об отмене.

Ранее стало известно, что SpaceX запустила ракету со спутником для поиска экзопланет.

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