В США отменили запуск новой ракеты Falcon-9 со спутником

В США был отменён запуск новой ракеты-носителя Falcon-9 со спутником Bangabandhu. Онлайн-трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был запланирован на 23:42 мск 10 мая.

Затем старт был перенесён на 00:47 мск 11 мая. Но незадолго до старта было объявлено об отмене.

Ранее стало известно, что SpaceX запустила ракету со спутником для поиска экзопланет.