Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в США
Об этом говорится на сайте компании.
Отмечается, что корабль привёз с орбиты более 1,8 тонн образцов научных экспериментов и исследований.
Уточняется, что Dragon планируется в ближайшее время доставить в Лонг-Бич, чтобы оставить там часть груза, предназначенного для NASA. Позднее корабль отправят в испытательный центр компании в Техасе.
Ранее компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA для проведения астрономических наблюдений с целью поиска потенциально пригодных для жизни планет.