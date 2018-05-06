Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в США

Американская компания SpaceX сообщила, что космический грузовой корабль Dragon, прибывший с грузами с Международной космической станции (МКС), успешно приводнился у побережья Калифорнии.

Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что корабль привёз с орбиты более 1,8 тонн образцов научных экспериментов и исследований.

Уточняется, что Dragon планируется в ближайшее время доставить в Лонг-Бич, чтобы оставить там часть груза, предназначенного для NASA. Позднее корабль отправят в испытательный центр компании в Техасе.

Ранее компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA для проведения астрономических наблюдений с целью поиска потенциально пригодных для жизни планет.