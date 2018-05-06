Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в США

Короткая ссылка
Американская компания SpaceX сообщила, что космический грузовой корабль Dragon, прибывший с грузами с Международной космической станции (МКС), успешно приводнился у побережья Калифорнии.

Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что корабль привёз с орбиты более 1,8 тонн образцов научных экспериментов и исследований.

Уточняется, что Dragon планируется в ближайшее время доставить в Лонг-Бич, чтобы оставить там часть груза, предназначенного для NASA. Позднее корабль отправят в испытательный центр компании в Техасе.

Ранее компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA для проведения астрономических наблюдений с целью поиска потенциально пригодных для жизни планет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Космос
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных