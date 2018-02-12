В РАН прокомментировали данные о планах США превратить МКС в частное предприятие

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал сообщение о намерении администрации президента США превратить Международную космическую станцию (МКС) в коммерческую платформу.

«Сейчас все то ли на перепутье, то ли вырабатывают радикальные решения, которые смогут продлить дальнейшую эксплуатацию МКС. Ситуация трудная и для американцев, поскольку непонятно, каким образом они выйдут из этой программы. Например, что будет с их модулями... Судьба МКС сейчас находится в состоянии полной неопределённости. И любые предложения, которые сейчас кажутся странными, должны быть рассмотрены», — пояснил Эйсмонт.

По его словам, роль МКС в исследовании космоса незначительна, однако в ходе работы станции удаётся сохранять технологии обеспечения жизни экипажа в космосе, что может потребоваться в дальнейшем.

«Что касается исследовательской работы, то, честно говоря, роль МКС для каких-то серьёзных экспериментов, имеющих значение для фундаментальной или прикладной науки, не слишком велика. Не если закрыть эту программу, то все те достижения по обеспечению жизнедеятельности экипажа по отправке на Марс могут быть утрачены. Вопрос в том, не слишком ли мы много платим за поддержание работы МКС. Возможно, это те ресурсы, которые можно было бы потратить более эффективно», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что американская администрация рассматривает возможность приватизации МКС и превращения её в своего рода «частное предприятие на коммерческой основе».

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков прокомментировал НСН возможный отказ США от финансирования МКС к 2025 году.