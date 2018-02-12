СМИ: Администрация Трампа может превратить МКС в частное предприятие

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность приватизации Международной космической станции (МКС) и превращения её в своего рода «частное предприятие на коммерческой основе»

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документы NASA.

По данным издания, США планирует прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года. Однако, уточняется, что Вашингтон не намерен отказываться от орбитальной станции и работает над планом, который может вывести её из государственного в частный сектор.

«Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама станция будет возвращена с орбиты к тому времени. Возможно, что индустрия сможет продолжить использовать некоторые элементы или возможности МКС в качестве будущей коммерческой платформы», — отмечается в документе.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН прокомментировал возможный отказ США от финансирования Международной космической станции к 2025 году.