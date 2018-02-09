СМИ: ВВС США уничтожили первую ступень ракеты-носителя Falcon 9

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Военно-воздушные силы США уничтожили первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая, упав в Атлантический океан, не затонула. Об этом сообщает AmericaSpace со ссылкой на источники.

В конце января сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи GovSat-1 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

После того как спутник был выведен на орбиту, первая ступень ракеты-носителя не разрушилась в атмосфере, как было задумано, а упала в акваторию Атлантического океана.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter прокомментировал случившееся.

«Ракета должна была приземлиться при мощной обратной тяге, поэтому автономный беспилотный корабль-космопорт повреждён не был. Однако она, к нашему удивлению, осталась цела. Мы постараемся отбуксировать её к берегу», — написал он.

В оборонных ведомствах США не прокомментировали предположительно имевшее место событие, заявив, что по всем вопросам необходимо обращаться к представителям компании SpaceX.

Ранее стало известно, что с космодрома во Флориде успешно стартовала сверхтяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy.

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