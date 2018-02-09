СМИ: ВВС США уничтожили первую ступень ракеты-носителя Falcon 9

Военно-воздушные силы США уничтожили первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая, упав в Атлантический океан, не затонула. Об этом сообщает AmericaSpace со ссылкой на источники.

В конце января сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи GovSat-1 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

После того как спутник был выведен на орбиту, первая ступень ракеты-носителя не разрушилась в атмосфере, как было задумано, а упала в акваторию Атлантического океана.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter прокомментировал случившееся.

«Ракета должна была приземлиться при мощной обратной тяге, поэтому автономный беспилотный корабль-космопорт повреждён не был. Однако она, к нашему удивлению, осталась цела. Мы постараемся отбуксировать её к берегу», — написал он.

This rocket was meant to test very high retrothrust landing in water so it didn’t hurt the droneship, but amazingly it has survived. We will try to tow it back to shore. pic.twitter.com/hipmgdnq16 — Elon Musk (@elonmusk) 31 января 2018 г.

В оборонных ведомствах США не прокомментировали предположительно имевшее место событие, заявив, что по всем вопросам необходимо обращаться к представителям компании SpaceX.

Ранее стало известно, что с космодрома во Флориде успешно стартовала сверхтяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy.