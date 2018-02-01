Маск сообщил, что безопасные огнемёты нового поколения распроданы

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter сообщил, что около 20 тыс. безопасных огнемётов нового поколения были распроданы за несколько дней.

«Все огнемёты распроданы», — написал Маск.

Flamethrowers sold out — Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2018 г.

При этом он уточнил, что покупатели получат устройства в комплекте с огнетушителем.

«Они будут доставлены в комплекте с бесплатными огнетушителями Boring», — заключил глава Tesla.

В конце января Маск объявил о скором поступлении в продажу безопасных огнемётов, стоимость которых составит $500 за штуку.