Маск сообщил, что безопасные огнемёты нового поколения распроданы

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter сообщил, что около 20 тыс. безопасных огнемётов нового поколения были распроданы за несколько дней.

«Все огнемёты распроданы», — написал Маск.

При этом он уточнил, что покупатели получат устройства в комплекте с огнетушителем.

«Они будут доставлены в комплекте с бесплатными огнетушителями Boring», — заключил глава Tesla.

В конце января Маск объявил о скором поступлении в продажу безопасных огнемётов, стоимость которых составит $500 за штуку. 

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