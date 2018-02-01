Маск сообщил, что безопасные огнемёты нового поколения распроданы
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter сообщил, что около 20 тыс. безопасных огнемётов нового поколения были распроданы за несколько дней.
«Все огнемёты распроданы», — написал Маск.
Flamethrowers sold out— Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2018 г.
При этом он уточнил, что покупатели получат устройства в комплекте с огнетушителем.
«Они будут доставлены в комплекте с бесплатными огнетушителями Boring», — заключил глава Tesla.
В конце января Маск объявил о скором поступлении в продажу безопасных огнемётов, стоимость которых составит $500 за штуку.
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