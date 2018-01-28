Маск объявил о скором выходе на рынок безопасных огнемётов нового поколения
«Огнемёт The Boring Company гарантированно переживёт любую вечеринку», — говорится в тексте сообщения.
The Boring Company flamethrower guaranteed to liven up any party! https://t.co/n2FiZimJia— Elon Musk (@elonmusk) 28 января 2018 г.
В своём аккаунте в Instagram Маск также анонсировал скорый выход огнемёта.
В видеоролике, размещённом на странице главы SpaceX и Tesla в социальной сети, двое молодых людей показывают, как работает устройство.
Ранее Маск объявил дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy.