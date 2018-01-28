Маск объявил о скором выходе на рынок безопасных огнемётов нового поколения

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter объявил о скором поступлении в продажу безопасных огнемётов нового поколения, стоимость которых составит $500 за штуку.

«Огнемёт The Boring Company гарантированно переживёт любую вечеринку», — говорится в тексте сообщения.

В своём аккаунте в Instagram Маск также анонсировал скорый выход огнемёта.

В видеоролике, размещённом на странице главы SpaceX и Tesla в социальной сети, двое молодых людей показывают, как работает устройство.

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Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Ранее Маск объявил дату запуска ракеты-носителя Falcon Heavy.

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