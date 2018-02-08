В «Роскосмосе» прокомментировали запуск Falcon Heavy

Запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy стал хорошим рекламным ходом компаний Tesla и SpaceX. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил исполнительный директор по коммуникациям «Роскосмоса» Игорь Буренков.

«Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался», — цитирует Буренкова РИА Новости.

Он отметил, что частные компании для привлечения дополнительных инвестиций в свой бизнес устраивают промоакции.

«Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно», — подчеркнул представитель «Роскосмоса».

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, чему его научил запуск Falcon Heavy.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН оценил деятельность Маска.