В «Роскосмосе» прокомментировали запуск Falcon Heavy
«Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался», — цитирует Буренкова РИА Новости.
Он отметил, что частные компании для привлечения дополнительных инвестиций в свой бизнес устраивают промоакции.
«Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно», — подчеркнул представитель «Роскосмоса».
Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, чему его научил запуск Falcon Heavy.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН оценил деятельность Маска.