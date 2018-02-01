Все запущенные с Восточного спутники выведены на орбиты

Все 11 спутников выведены на расчётные орбиты в ходе третьего пуска с космодрома Восточный, сообщил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

«Также произошло отделение двух блоков аппаратов полезной нагрузки из Германии и Соединённых Штатов. Они выведены в заданные расчётные орбиты», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что запущенные спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 выведены на орбиты.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный в 05:07 мск.