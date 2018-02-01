Запущенные с космодрома Восточный российские спутники «Канопус-В» №3 и №4 вышли на орбиты

Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 выведены на орбиты.

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Оба спутника «Канопус-В» №3 и №4 выведены на расчётную орбиту. Отделение первого иностранного спутника запланировано в 07:33 мск», — приводит РИА Новости сообщение корпорации.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный.