Запущенные с космодрома Восточный российские спутники «Канопус-В» №3 и №4 вышли на орбиты
Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 выведены на орбиты.
Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Оба спутника «Канопус-В» №3 и №4 выведены на расчётную орбиту. Отделение первого иностранного спутника запланировано в 07:33 мск», — приводит РИА Новости сообщение корпорации.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный.
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