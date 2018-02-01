Ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что «Канопусы» выведут на расчётную орбиту высотой порядка 510 км в 6:12 мск.

При этом ожидается, что в 7:50 на орбитах будут все 11 спутников.

В октябре сообщалось, что запущенный к МКС транспортный корабль «Прогресс МС-07» отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1а» и вышел на расчётную орбиту.