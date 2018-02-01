Глава Приамурья поздравил жителей региона с пуском ракеты с космодрома Восточный
«Надеюсь, что дальше всё пройдёт в штатном режиме и космические аппараты будут доставлены на орбиту. В целом хочу отметить, что космодром для области — это один из важнейших факторов развития. Благодаря Восточному в стране появился новый город на карте — Циолковский», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный.
В корпорации «Роскосмос» заявили, что спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 вышли на орбиты.