Глава Приамурья поздравил жителей региона с пуском ракеты с космодрома Восточный

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Глава Приамурья Александр Козлов поздравил жителей области с пуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Надеюсь, что дальше всё пройдёт в штатном режиме и космические аппараты будут доставлены на орбиту. В целом хочу отметить, что космодром для области — это один из важнейших факторов развития. Благодаря Восточному в стране появился новый город на карте — Циолковский», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный.

В корпорации «Роскосмос» заявили, что спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 вышли на орбиты.

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