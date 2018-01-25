Китайские учёные впервые клонировали обезьян

Учёным из Китая впервые удалось вырастить двух полноценных клонов одной и той же мартышки. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.

Отмечается, что учёные использовали ту же методику, которая применялась при клонировании «овечки Долли».

Животные были клонированы при помощи переноса ядра из соматической клетки.

#BREAKING: China successfully clones world's first macaques from somatic cells by method that made Dolly the sheep 20 years ago (Photos provided by Chinese Academy of Sciences) pic.twitter.com/kg4myOwsZP — China Xinhua News (@XHNews) 24 января 2018 г.

По словам учёных, секретом успеха процедуры стал усовершенствованный метод переноса ядра. Кроме того, они разработали специальный «коктейль» из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в неё нового ядра.



В июле сообщалось, что сотрудники биотехнологической китайской компании SinoGene успешно клонировали генно-модифицированную собаку по кличке Лун Лун.

5 июля 1996 года в Шотландии учёные провели первый эксперимент по клонированию млекопитающего. Овечка Долли стала генетической копией овцы — донора клетки.