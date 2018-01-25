Китайские учёные впервые клонировали обезьян

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Учёным из Китая впервые удалось вырастить двух полноценных клонов одной и той же мартышки. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.

Отмечается, что учёные использовали ту же методику, которая применялась при клонировании «овечки Долли».

Животные были клонированы при помощи переноса ядра из соматической клетки.

По словам учёных, секретом успеха процедуры стал усовершенствованный метод переноса ядра. Кроме того, они разработали специальный «коктейль» из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в неё нового ядра.

В июле сообщалось, что сотрудники биотехнологической китайской компании SinoGene успешно клонировали генно-модифицированную собаку по кличке Лун Лун.

5 июля 1996 года в Шотландии учёные провели первый эксперимент по клонированию млекопитающего. Овечка Долли стала генетической копией овцы — донора клетки.

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