Китайские учёные впервые клонировали обезьян
Отмечается, что учёные использовали ту же методику, которая применялась при клонировании «овечки Долли».
Животные были клонированы при помощи переноса ядра из соматической клетки.
#BREAKING: China successfully clones world's first macaques from somatic cells by method that made Dolly the sheep 20 years ago (Photos provided by Chinese Academy of Sciences) pic.twitter.com/kg4myOwsZP— China Xinhua News (@XHNews) 24 января 2018 г.
По словам учёных, секретом успеха процедуры стал усовершенствованный метод переноса ядра. Кроме того, они разработали специальный «коктейль» из ферментов и молекул РНК, который защищал белковую оболочку ДНК от повреждений и заставлял яйцеклетку делиться после ввода в неё нового ядра.
В июле сообщалось, что сотрудники биотехнологической китайской компании SinoGene успешно клонировали генно-модифицированную собаку по кличке Лун Лун.
5 июля 1996 года в Шотландии учёные провели первый эксперимент по клонированию млекопитающего. Овечка Долли стала генетической копией овцы — донора клетки.