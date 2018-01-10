Полёт МКС можно будет увидеть в небе над Москвой утром 11 января

Утром в четверг, 11 января, в небе над Москвой можно будет наблюдать пролёт Международной космической станции (МКС) вблизи Луны, Юпитера и Марса. Об этом сообщил «Роскосмос» в Faceboook.

«В 06:10:50 мск в некоторых регионах Московской области при условии ясной погоды в широкоугольный бинокль будет виден транзит станции по диску Луны, а также Юпитер, Марс и галилеевы спутники Юпитера», — говорится в сообщении.

Как отмечается, МКС похожа на яркую быстродвижущуюся звезду белого цвета, который может сменяться на красновато-оранжевый.

«Именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца», — пояснили в «Роскосмосе».

Ранее сообщалось, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-07» перешёл на борт МКС. На станцию прибыли космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.