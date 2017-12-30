Герой России раскрыл подробности празднования Нового года на МКС

Космонавт-испытатель Герой Российской Федерации Сергей Рязанский рассказал RT, как на МКС отмечают Новый год. Так, например, новогоднюю ёлку на станции прикрепляют к «потолку», а сам праздник отмечают несколько раз — по времени различных Центров управления полётами (ЦУП) на Земле.

«Есть космические особенности отмечания Нового года. Во-первых, новогодняя ёлка у космонавтов «стоит» на потолке. Это прикольно, необычно — там ей место. Во-вторых, на станции всё равно, где пол, где потолок, но то, что мы назвали полом, как-то по-земному. Необходим всё-таки космический антураж», — отметил Рязанский.

Также он рассказал, как встретил 2014 год на орбите.

«Мы начали отмечать Новый год по японскому времени, потому что с нами летал японец Коити Ваката. Мы все собрались, накрыли торжественный стол, позвонили в японский ЦУП, поздравили специалистов с Новым годом, порадовались», — сказал Рязанский.

Космонавт отметил, что затем, пролетая над Россией, он связался в режиме видеоконференции со своими родными, среди которых была его 92-летняя бабушка.

«Поздравили московский ЦУП, потом отметили по ЦУП Кёльна (европейский ЦУП), подумали и поздравили заодно ЦУП Хьюстона, понимая, что нам надо ложиться спать, а до них ждать долго», — добавил Рязанский.

Космонавт отметил, что считает Новый год семейным праздником, который в силу обстоятельств иногда приходится отмечать вдали от дома. В 2017-м миссия экипажа МКС во главе с Рязанским завершилась до Нового года.

«Я пообещал жёнам членов экипажа, что я их мужей к Рождеству верну. Обещание было выполнено — мы приземлились 14 декабря, они как раз успели в нормальном состоянии подойти к Рождеству. По-моему, все счастливы», — добавил космонавт.

Ранее сообщалось, что более 60 млн человек посмотрели панорамное видео, снятое телеканалом RT в открытом космосе при сотрудничестве с «Роскосмосом».

В октябре RT представил SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. На видео в формате 360 можно наблюдать, как российские космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин вручную запускают несколько мини-спутников во время работы за бортом МКС.

SPACEWALK 360 — продолжение спецпроекта «Космос 360», реализованного RT при сотрудничестве с «Роскосмосом» и РКК «Энергия».