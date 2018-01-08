Космонавт Рязанский рассказал о любимой еде на МКС
Космонавт-испытатель Герой Российской Федерации Сергей Рязанский в разговоре с RT рассказал, какая еда на МКС нравится ему больше всего.
«Творог», — сказал Рязанский.
Ранее Рязанский рассказал, как на МКС отмечают Новый год.
В октябре RT показал первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе, на котором космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин вручную запускают несколько мини-спутников во время работы за бортом МКС.
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