Космонавт Рязанский рассказал о любимой еде на МКС

Короткая ссылка
Космонавт-испытатель Герой Российской Федерации Сергей Рязанский в разговоре с RT рассказал, какая еда на МКС нравится ему больше всего.

«Творог», — сказал Рязанский.

Ранее Рязанский рассказал, как на МКС отмечают Новый год. 

В октябре RT показал первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе, на котором космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин вручную запускают несколько мини-спутников во время работы за бортом МКС.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119