СМИ: США могли потерять связь с секретным спутником

Связь с секретным спутником Zuma правительства США, который стартовал накануне вместе с ракетой-носителей Falcon 9, может быть потеряна. Об этом сообщает USA Today.

«Мы не комментируем (выполнение) миссий такого рода. Между тем, на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу номинально», — говорится в заявлении представителя SpaceX.

Отмечается, что компания не подтвердила, что запуск прошёл успешно, как это делается обычно.

8 января SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с секретным спутником.