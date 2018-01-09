СМИ: США могли потерять связь с секретным спутником

Короткая ссылка
Связь с секретным спутником Zuma правительства США, который стартовал накануне вместе с ракетой-носителей Falcon 9, может быть потеряна. Об этом сообщает USA Today.

«Мы не комментируем (выполнение) миссий такого рода. Между тем, на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу номинально», — говорится в заявлении представителя SpaceX.

Отмечается, что компания не подтвердила, что запуск прошёл успешно, как это делается обычно.

8 января SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с секретным спутником.  

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Космос
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119