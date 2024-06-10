NtechLab: нейросеть для ранней диагностики Альцгеймера и деменции появится в России
Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.
«Изменения головного мозга, приводящие к этим болезням, можно будет выявить за десяток лет до начала клинических проявлений и начать профилактическое лечение», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены уже в конце текущего года.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала завершение разработки к августу вакцины от гриппа с обновлённым штаммом.