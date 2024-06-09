Мурашко: результаты доклинических исследований вакцины от рака ожидаются в конце года

Первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены уже в конце текущего года.

Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года», — отметил глава ведомства.

После этого, по его словам, можно будет приступить к клиническим испытаниям.

Ранее директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал RT на ПМЭФ о вакцине от рака.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала завершение разработки к августу вакцины от гриппа с обновлённым штаммом.