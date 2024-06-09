Мурашко: результаты доклинических исследований вакцины от рака ожидаются в конце года
Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года», — отметил глава ведомства.
После этого, по его словам, можно будет приступить к клиническим испытаниям.
Ранее директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал RT на ПМЭФ о вакцине от рака.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала завершение разработки к августу вакцины от гриппа с обновлённым штаммом.