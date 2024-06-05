Boeing выполнила первый пилотируемый запуск Starliner к МКС

Корпорация Boeing выполнила первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС.

Как сообщает ТАСС, корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:52 мск. На борту находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Ожидается, что полёт к МКС займёт по времени чуть больше суток.

1 июня пилотируемый запуск корабля Starliner отложили за 3 минуты 50 секунд до планируемого старта.

Ранее руководитель программы МКС в NASA Дана Вигель сообщила о поломке системы сбора мочи на Международной космической станции.