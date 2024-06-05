Boeing выполнила первый пилотируемый запуск Starliner к МКС
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Как сообщает ТАСС, корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:52 мск. На борту находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.
Ожидается, что полёт к МКС займёт по времени чуть больше суток.
1 июня пилотируемый запуск корабля Starliner отложили за 3 минуты 50 секунд до планируемого старта.
Ранее руководитель программы МКС в NASA Дана Вигель сообщила о поломке системы сбора мочи на Международной космической станции.