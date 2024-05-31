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В NASA заявили о поломке системы сбора мочи на МКС

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Руководитель программы МКС в NASA Дана Вигель сообщила о поломке системы сбора мочи на Международной космической станции.
В NASA заявили о поломке системы сбора мочи на МКС
  • © Роскосмос

«В среду утром сломался насос процессора по сбору мочи — устройства, которое собирает всю мочу экипажа, это первый этап в её последующей переработке в питьевую воду», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, деталь для ремонта устройства планируется доставить на борту корабля Starliner. До момента устранения неполадки экипаж будет хранить мочу в ёмкостях на борту станции.

«Мы можем делать это до определённой степени, но возможности ограничены и наша цель — починить оборудование», — указала она.

Вигель также добавила, что прибытие на МКС двух дополнительных членов экипажа на корабле Starliner ещё больше усложнит ситуацию с хранением мочи.

30 мая с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-27», ему предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС).

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