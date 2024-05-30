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С Байконура стартовала ракета с грузовиком «Прогресс МС-27»

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С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-27», ему предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС).
С Байконура стартовала ракета с грузовиком «Прогресс МС-27»
  • © Роскосмос

Полёт «Прогресса» до МКС займёт двое суток. Стыковка запланирована на 14:47 мск 1 июня.

Корабль доставит на орбиту 2504 кг грузов, в том числе 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции.

Также на корабле 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

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