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Совфед одобрил соглашение с Китаем о создании лунной станции

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Совет Федерации России одобрил ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС).
Совфед одобрил соглашение с Китаем о создании лунной станции
  • РИА Новости

Задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ.

Речь идёт об исследовании и использовании Луны, фундаментальных исследовательских экспериментах, а также о проверке технологий, дающих возможность длительной беспилотной эксплуатации МНЛС.

Как сообщают РИА Новости, реализация соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства России и Китая, а также развитию совместной космической деятельности.

Ранее соглашение ратифицировала Госдума.

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