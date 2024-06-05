Совфед одобрил соглашение с Китаем о создании лунной станции
- РИА Новости
Задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ.
Речь идёт об исследовании и использовании Луны, фундаментальных исследовательских экспериментах, а также о проверке технологий, дающих возможность длительной беспилотной эксплуатации МНЛС.
Как сообщают РИА Новости, реализация соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства России и Китая, а также развитию совместной космической деятельности.
Ранее соглашение ратифицировала Госдума.