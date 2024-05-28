В Петербурге появился экскурсионный маршрут «Путь Петра»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о новом экскурсионном маршруте «Путь Петра».

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Два года учёные и строители кропотливо его создавали. Это памятник свершениям основателя города во благо России. Уверен, новый маршрут уже этим летом станет одним из самых популярных», — заявил Беглов.

Экскурсионный маршрут проходит через Петровскую набережную, домик Петра I и Троицкую площадь.

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