В Тюменской области планируют создать туристический кластер федерального уровня
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.
«Якорными объектами территории станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Для гостей будут построены десятки отелей на тысячу с лишним номеров», — написал Моор.
Он также отметил, что реализация проекта позволит создать 3 тыс. рабочих мест.
В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.
Ранее сообщалось, что число экскурсионных маршрутов в Санкт-Петербург увеличилось в 26 раз за год.