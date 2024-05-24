В Тюменской области планируют создать туристический кластер федерального уровня

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о планах по созданию туристического кластера федерального уровня рядом с центром «Жемчужина Сибири».

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Якорными объектами территории станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Для гостей будут построены десятки отелей на тысячу с лишним номеров», — написал Моор.

Он также отметил, что реализация проекта позволит создать 3 тыс. рабочих мест.

В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Ранее сообщалось, что число экскурсионных маршрутов в Санкт-Петербург увеличилось в 26 раз за год.