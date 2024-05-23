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Число экскурсионных маршрутов в Петербурге выросло в 26 раз за год

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Число экскурсионных маршрутов в Санкт-Петербург увеличилось в 26 раз за год.
Число экскурсионных маршрутов в Петербурге выросло в 26 раз за год
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Dubrovskii

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Наш город — лидер рейтинга среди регионов страны по событийному туризму. Это направление растёт на 15% в год. Всё больше гостей хотят посетить не только классический Петербург, но и современные общественные пространства», — заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, общественные пространства в городе регулярно обновляются.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о росте популярности Калининграда среди российских туристов.

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