Число экскурсионных маршрутов в Петербурге выросло в 26 раз за год

Число экскурсионных маршрутов в Санкт-Петербург увеличилось в 26 раз за год.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Наш город — лидер рейтинга среди регионов страны по событийному туризму. Это направление растёт на 15% в год. Всё больше гостей хотят посетить не только классический Петербург, но и современные общественные пространства», — заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, общественные пространства в городе регулярно обновляются.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о росте популярности Калининграда среди российских туристов.