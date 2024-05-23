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Специалист Арутюнов назвал Калининград модным направлением среди россиян

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Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о росте популярности Калининграда среди российских туристов.
Специалист Арутюнов назвал Калининград модным направлением среди россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Калининград стал очень модным направлением, его популярность растёт с геометрической прогрессией», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, люди, которые не любят жару в разгар лета, прекрасно отдыхают в Калининграде.

Как отметил Арутюнов, во многих гостиницах этого направления ценообразование носит динамический характер, то есть когда спрос растёт, места продают дороже.

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей поделился мнением о перспективах глэмпингов в России. Как считает эксперт, у этого направления есть потенциал.

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