Вторая девушка появилась в российском отряде космонавтов
- РИА Новости
«В ближайшее время Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов приступят к двухлетней общекосмической подготовке... Кандидатам присвоят квалификацию «космонавт-испытатель», — говорится в заявлении госкорпорации.
Российский президент Владимир Путин ранее обсудил с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию (МКС).
В декабре «Роскосмос» завершил приём документов для участия в четвёртом открытом наборе в отряд космонавтов.