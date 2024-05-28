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Вторая девушка появилась в российском отряде космонавтов

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В российском отряде космонавтов появилась вторая девушка — ею стала Анастасия Бурчуладзе, сообщает «Роскосмос» по итогам отбора.
Вторая девушка появилась в российском отряде космонавтов
  • РИА Новости

«В ближайшее время Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов приступят к двухлетней общекосмической подготовке... Кандидатам присвоят квалификацию «космонавт-испытатель», — говорится в заявлении госкорпорации.

Российский президент Владимир Путин ранее обсудил с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию (МКС).

В декабре «Роскосмос» завершил приём документов для участия в четвёртом открытом наборе в отряд космонавтов.

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