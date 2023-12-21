«Роскосмос» сообщил о завершении приёма документов на отбор в отряд космонавтов

Российская госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что приём документов для участия в четвёртом открытом наборе в отряд космонавтов корпорации завершён.

Об этом информирует пресс-служба «Роскосмоса».

«Приём документов для участия в открытом отборе в отряд космонавтов «Роскосмоса» завершён», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корпорация получила 1394 обращения по телефону, электронной почте и в письменном виде за время отбора.

Кроме того, на очный этап отбора пригласили 41 человека, в том числе восемь женщин.

Как стало известно ранее, «Роскосмос» предложил коллегам из Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в работе Российской орбитальной станции. Делегации этих стран выразили интерес.