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«Роскосмос» предложил Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте РОС

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«Роскосмос» предложил коллегам из Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в Российской орбитальной станции (РОС). Делегации этих стран выразили интерес.
«Роскосмос» предложил Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте РОС
  • РИА Новости

Об этом журналистам сообщил гендиректор российской космической госкорпорации Юрий Борисов.

«Мы доложили коллегам о наших планах по развитию российской орбитальной станции, по продолжению нашей пилотируемой программы. Пригласили их принять участие», — сказал он.

Борисов подчеркнул, что неподдельный интерес проявили Турция, Бразилия, ЮАР.

«В основном мы хорошо контактируем со странами, входящими в страны БРИКС», — цитирует его РИА Новости.

В июле Борисов рассказал, что российская сторона предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции, где страны могли бы проводить научные исследования.

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