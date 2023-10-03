«Роскосмос» предложил Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте РОС

«Роскосмос» предложил коллегам из Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в Российской орбитальной станции (РОС). Делегации этих стран выразили интерес.

Об этом журналистам сообщил гендиректор российской космической госкорпорации Юрий Борисов.

«Мы доложили коллегам о наших планах по развитию российской орбитальной станции, по продолжению нашей пилотируемой программы. Пригласили их принять участие», — сказал он.

Борисов подчеркнул, что неподдельный интерес проявили Турция, Бразилия, ЮАР.

«В основном мы хорошо контактируем со странами, входящими в страны БРИКС», — цитирует его РИА Новости.

В июле Борисов рассказал, что российская сторона предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции, где страны могли бы проводить научные исследования.