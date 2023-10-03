«Роскосмос» предложил Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте РОС
- РИА Новости
Об этом журналистам сообщил гендиректор российской космической госкорпорации Юрий Борисов.
«Мы доложили коллегам о наших планах по развитию российской орбитальной станции, по продолжению нашей пилотируемой программы. Пригласили их принять участие», — сказал он.
Борисов подчеркнул, что неподдельный интерес проявили Турция, Бразилия, ЮАР.
«В основном мы хорошо контактируем со странами, входящими в страны БРИКС», — цитирует его РИА Новости.
В июле Борисов рассказал, что российская сторона предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции, где страны могли бы проводить научные исследования.