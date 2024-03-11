Путин обсудил с гендиректором «Роскосмоса» подготовку к новой миссии на МКС

Российский президент Владимир Путин обсудил с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию (МКС).

Стенограмма беседы Путина и Борисова опубликована на сайте Кремля.

Борисов отметил, что подготовка к новой миссии на МКС перешла в финальную стадию.

По его словам, «буквально сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа».

«Экипаж из трёх человек. Космонавт из нашей братской Республики Беларусь — Марина Василевская, которая ещё в декабре 2022 года прошла отбор из шести претендентов, приступила к подготовке с августа прошлого года. Завершила, все экзамены сдала, готова к полёту», — заявил гендиректор «Роскосмоса».

Ожидается,что 21 марта космонавтов доставят на МКС на космическом корабле «Союз-25».

В феврале ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-26» стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур.