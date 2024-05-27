Business Insider: пациент с чипом Neuralink пользуется им почти весь день

Первый человек с имплантом Neuralink в мозге Нолан Арбо рассказал, что может использовать его на протяжении всего дня, сообщает издание Business Insider.

По словам Арбо, его день начинается в 07:00, при этом мужчина использует чип до 23:00.

От четырёх до восьми часов в день он занимается со специалистами в области нейрокомпьютерного интерфейса.

«Получается длинный день, но мне это в удовольствие, так что я не считаю это полноценной работой», — рассказал Арбо в интервью изданию.

29-летнего мужчину парализовало в 2016 году в результате автокатастрофы. Ему установили мозговой имплант нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink.

Арбо отметил, что теперь он может силой мысли двигать курсор по экрану компьютера и общаться с людьми в соцсетях. Это позволило ему восстановить связь с миром.

Ранее Арбо смог сыграть в шахматы, используя силу мысли для передвижения курсора по игровой доске на экране ноутбука.