Борисов сообщил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что первый запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году.

Об этом Борисов рассказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, в настоящий момент идёт процесс создания модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с более мощным маршевым двигателем РД-191М. Он добавил, что недавно были завершены все необходимые испытания этого двигателя.

Борисов отметил, что эта ракета создаётся с возможностью запуска в будущем пилотируемых кораблей.

«Первый пуск этой ракеты — в 2027 году. Он будет совмещён с комплексными испытаниями нового корабля в беспилотном варианте, и это будет наш следующий пуск «Ангары» с Восточного», — сказал глава «Роскосмоса».

Ранее президент России Владимир Путин во время беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко назвал хорошим событием успешный пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.