Власти Татарстана поздравили жителей республики с Днём космонавтики

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил жителей региона с Днём космонавтики.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Татарстан внёс немалый вклад в развитие отечественной космонавтики и ракетной промышленности. В Казани начиналось отечественное ракетное двигателестроение, что сделало её центром авиационного и космического образования, авиационного производства», — сказал он.

Он добавил, что благодаря труду учёных, инженеров, конструкторов и работников предприятий развитие ракетно-космической отрасли в Татарстане не останавливается.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.