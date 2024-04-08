В России создали уникальную повязку для заживления ран

В России зарегистрировали новое медицинское изделие — уникальную мазевую сетчатую стерильную повязку для заживления ран. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Изделие зарегистрировала компания «Эверс».

«Резидент особой экономической зоны «Дубна», специализирующийся на разработке и выпуске инновационных перевязочных материалов и лечебных средств, уже приступил к выпуску заживляющих повязок. Ежемесячно планируется изготавливать более 40 тыс. единиц этой продукции», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

По словам гендиректора «Эверс груп Рус» Алисы Бородиной, в качестве носителя мазевой основы нового медицинского изделия выбрана химически неактивная адсорбируемая полиэфирная сетка. Она медленно отдаёт мазь в рану и выполняет роль импланта для грануляционных процессов.

«Входящие действующие вещества позволяют избежать заражения крови, нагноения, стимулируют ускорение регенерации тканей и отлично защищают кожу от рубцов», — отметила Бородина.

Вскоре изделие будет проходить апробацию в медучреждениях Москвы и Московской области.

Повязка представляет собой атравматическую прямоугольную полиэфирную сетку, пропитанную лечебным мазевым составом, в основе которого — медь и цинк, составляющие активную синергетическую композицию эссенциальных элементов, усиливающую защитные и регенеративные свойства кожи.

В феврале стало известно, что в Московской области построят завод по производству хирургического шовного материала, который используется при оперативных вмешательствах для соединения тканей и остановки кровотечений.