В Подмосковье запустят производство инновационного шовного материала для хирургии
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«Объём инвестиций в реализацию проекта составляет более 500 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 60 рабочих мест. На текущий момент на предприятии площадью более 4,3 тыс. кв. м завершается монтаж стерильных помещений и идёт подготовка к пусконаладочным работам», — заявила зампред регионального правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Все цеха по производству хирургического шовного материала будут оборудованы в чистых помещениях.
Как отметил гендиректор компании «Интеграл Медикал» Артур Силивёрстов, после ухода с российского рынка европейских производителей стерильных шовных материалов компания поставила перед собой цель запустить производство собственных материалов.
«На предприятии в Подмосковье мы сможем производить целую линейку хирургических игл из отечественного сырья», — сказал он.
После выхода на полную мощность предприятие сможет в год производить не менее 10 млн стерильных нитей и игл.
Проект компании «Интеграл Медикал» на территории Подольска запустят при содействии Корпорации развития Московской области в III квартале 2024 года.