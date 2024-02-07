В Подмосковье запустят производство инновационного шовного материала для хирургии

В Московской области построят завод по производству хирургического шовного материала, который используется при оперативных вмешательствах для соединения тканей и остановки кровотечений.

«Объём инвестиций в реализацию проекта составляет более 500 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 60 рабочих мест. На текущий момент на предприятии площадью более 4,3 тыс. кв. м завершается монтаж стерильных помещений и идёт подготовка к пусконаладочным работам», — заявила зампред регионального правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Все цеха по производству хирургического шовного материала будут оборудованы в чистых помещениях.

Как отметил гендиректор компании «Интеграл Медикал» Артур Силивёрстов, после ухода с российского рынка европейских производителей стерильных шовных материалов компания поставила перед собой цель запустить производство собственных материалов.

«На предприятии в Подмосковье мы сможем производить целую линейку хирургических игл из отечественного сырья», — сказал он.

После выхода на полную мощность предприятие сможет в год производить не менее 10 млн стерильных нитей и игл.

Проект компании «Интеграл Медикал» на территории Подольска запустят при содействии Корпорации развития Московской области в III квартале 2024 года.