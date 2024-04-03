Диетолог: для лучшего усвоения витаминов желательно отказаться от кофе
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Об этом врач сообщила газете «Известия».
Речь идёт о привычках людей выпивать более двух чашек кофе в день.
«Витамины группы В дополнительно теряют свою активность за счёт вступления в реакцию с компонентами кофе (танинами)», — отмечает издание со ссылкой на диетолога.
Врач-диетолог Ирина Писарева ранее в беседе с RT рассказала о лучшем здоровом завтраке. По её словам, первый приём пищи должен быть «достаточно плотным и сытным», а кофе лучше пить после завтрака примерно через 30—40 минут.