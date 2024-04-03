Диетолог: для лучшего усвоения витаминов желательно отказаться от кофе

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова напомнила, что избыточное потребление кофе может быть вредно для организма тем, что напиток обезвоживает организм и выводит вместе с жидкостью большое количество минералов и водорастворимых витаминов (В, С).

Об этом врач сообщила газете «Известия».

Речь идёт о привычках людей выпивать более двух чашек кофе в день.

«Витамины группы В дополнительно теряют свою активность за счёт вступления в реакцию с компонентами кофе (танинами)», — отмечает издание со ссылкой на диетолога.

Врач-диетолог Ирина Писарева ранее в беседе с RT рассказала о лучшем здоровом завтраке. По её словам, первый приём пищи должен быть «достаточно плотным и сытным», а кофе лучше пить после завтрака примерно через 30—40 минут.