«Роскосмос» утвердил эскизный проект российской орбитальной станции (РОС), сообщили в госкорпорации.

«Её ключевая особенность — открытая модульная архитектура. В основе конструкции — узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули», — говорится в заявлении.

Ещё одной отличительной чертой РОС стала полярная орбита, по которой станция будет летать вокруг Земли. В госкорпорации пояснили, что у МКС наклон орбиты меньше 52°, в то время как у РОС планируется до 97°.

Кроме того, в отличие от МКС, новая станция сможет работать в режиме посещения — то есть постоянное присутствие космонавтов на РОС не потребуется.

Развёртывание РОС планируется в период с 2027 по 2032 год.

В прошлом году «Роскосмос» опубликовал фото макета российской орбитальной станции и коммерческого модуля, который был представлен на Dubai Airshow.

Ранее генконструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьёв заявил, что срок службы РОС заложат на уровне 50 лет.