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Генконструктор Соловьёв: срок службы РОС заложат на уровне 50 лет

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Срок службы российской орбитальной станции должен составить 50 лет, чтобы отработать технологии для полёта к другим планетам, заявил генконструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьёв.
Генконструктор Соловьёв: срок службы РОС заложат на уровне 50 лет
  • РИА Новости

«Мы российскую орбитальную станцию так совершенно нахально проектируем и заявляем срок её работы 50 лет», — цитирует его РИА Новости.

По словам Соловьёва, за это время необходимо отработать технологии, необходимые для полётов к другим планетам. Среди приоритетных генконструктор назвал Марс.

Ранее президент России Владимир Путин назвал продление участия России в проекте МКС временным решением.

По его словам, российская орбитальная станция (РОС) сможет покрывать почти всю территорию страны благодаря отличному от МКС углу наклона орбиты станции.

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