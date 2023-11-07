Генконструктор Соловьёв: срок службы РОС заложат на уровне 50 лет

Срок службы российской орбитальной станции должен составить 50 лет, чтобы отработать технологии для полёта к другим планетам, заявил генконструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьёв.

«Мы российскую орбитальную станцию так совершенно нахально проектируем и заявляем срок её работы 50 лет», — цитирует его РИА Новости.

По словам Соловьёва, за это время необходимо отработать технологии, необходимые для полётов к другим планетам. Среди приоритетных генконструктор назвал Марс.

Ранее президент России Владимир Путин назвал продление участия России в проекте МКС временным решением.

По его словам, российская орбитальная станция (РОС) сможет покрывать почти всю территорию страны благодаря отличному от МКС углу наклона орбиты станции.