Генконструктор Соловьёв: срок службы РОС заложат на уровне 50 лет
- РИА Новости
«Мы российскую орбитальную станцию так совершенно нахально проектируем и заявляем срок её работы 50 лет», — цитирует его РИА Новости.
По словам Соловьёва, за это время необходимо отработать технологии, необходимые для полётов к другим планетам. Среди приоритетных генконструктор назвал Марс.
Ранее президент России Владимир Путин назвал продление участия России в проекте МКС временным решением.
По его словам, российская орбитальная станция (РОС) сможет покрывать почти всю территорию страны благодаря отличному от МКС углу наклона орбиты станции.