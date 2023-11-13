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«Роскосмос» показал облик российской орбитальной станции

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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фото макета российской орбитальной станции (РОС) и коммерческого модуля, который был представлен на Dubai Airshow.
«Роскосмос» показал облик российской орбитальной станции
  • Gettyimages.ru

Соответствующее фото было размещено в Telegram госкорпорации.

«Модульная архитектура станции позволяет создавать практически неограниченное количество модулей, как под различные целевые задачи, так и для различных пользователей», — отмечается в заявлении.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что при этом существует возможность создания обслуживаемого отдельно летающего модуля.

«Коммерческий модуль может включать в себя каюты для размещения экипажа, панорамные иллюминаторы кругового обзора, зону кают-компании для отдыха космонавтов, зону приготовления и принятия пищи, а также рабочие места со средствами поддержки экипажа для длительных космических экспедиций», — добавляется в сообщении.

Ранее генконструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьёв заявил, что срок службы РОС заложат на уровне 50 лет.

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