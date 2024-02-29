Специалист Кузнецов: ИИ будет потихоньку заменять рутинные действия и практики

Профессор руководитель Департамента анализа данных и искусственного интеллекта Сергей Кузнецов в беседе с RT заявил о важности развития искусственного интеллекта в России.

Собеседник RT отметил, что развивать ИИ невероятно важно.

«Президент действительно отмечал тот факт, что кто победит в гонке за искусственный интеллект — тот будет властелином мира. Я с этим без всякой иронии соглашаюсь. Можно сказать, что искусственный интеллект будет вершить судьбы и в мирной промышленности, и, учитывая важность политических военных обстоятельств сейчас, на поле боя», — рассказал Кузнецов.

По его мнению, искусственный интеллект будет «потихоньку заменять рутинные действия» и практики, заменять те технологии, которые сейчас пока исполняет человек.

По словам специалиста, на поле боя искусственный интеллект также будет играть важную роль.

«Первое, что мы ожидаем, это автономные дроны, которых не остановят средства РЭБ. Если дрон будет действовать автономно со своим интеллектуальным бортовым компьютером, то его и остановить труднее намного», — заключил Кузнецов.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что обновлённая редакция национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) уже утверждена.