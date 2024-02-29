Лауреат премии президента России Гордлеева рассказала о нейросетях нового типа

Профессор Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ), доктор физико-математических наук Сусанна Гордлеева рассказала о потенциале нейросетей нового типа.

«Они более энергоэффективны, поскольку в них информация кодируется одиночными редкими импульсами, в отличие от традиционных нейронных сетей», — заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, в нынешних вычислительных системах много энергии тратится на передачу информации между блоком, обрабатывающим информацию, и блоком памяти.

«А в процессорах, устроенных по принципам работы мозга, или нейропроцессорах, обработка и хранение происходит в одном месте, как в мозге. И тратится меньше энергии. Наши результаты могут быть использованы при разработке нового поколения интеллектуальных информационно-вычислительных платформ (фреймворков), способных осуществлять обработку больших потоков информации», — сказала Гордлеева.

Она также добавила, что подобные системы найдут применение на высокотехнологичных предприятиях IT, для обработки медицинских данных, классификации информации и построения виртуальных моделей нервной системы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разрабатывают устройство для радиомониторинга сигналов в широком диапазоне частот.