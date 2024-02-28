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В Петербурге рассказали о разработке нового спектроанализатора

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В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разрабатывают устройство для радиомониторинга сигналов в широком диапазоне частот.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на вуз.

Как отметили специалисты, данный прибор способен улавливать сверхвысокие частоты, на которых осуществляется управление дронами.

Это позволит применять устройство для мониторинга аэропортов.

«Хотя созданный на основе нашего оптического процессора спектроанализатор обладает высоким быстродействием, мы выявили две основные проблемы, которые не позволяют ему охватывать все возможные частоты, чего бы в идеале хотелось добиться. Поэтому сейчас работаем над их решением», — рассказал старший преподаватель кафедры теоретических основ радиотехники (ТОР) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Леонид Аронов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртском государственном университете (УдГУ) учёные разработали технологию снижения трения в подшипниках скольжения.

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