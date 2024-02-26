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В Удмуртии разработали новую технологию снижения трения в подшипниках

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В Удмуртском государственном университете (УдГУ) учёные разработали технологию снижения трения в подшипниках скольжения.
В Удмуртии разработали новую технологию снижения трения в подшипниках
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что инновационная разработка позволяет подшипникам скольжения функционировать без смазочной плёнки до скорости 32 м/с, возникающей при работе турбин.

Данная технология экономична, проста и подходит для массового производства.

Технологию с применением стальных дисков с легированной висмутом поверхностью представили учёные лаборатории УдГУ совместно с сотрудниками института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН и Удмуртского государственного аграрного университета.

Ранее сообщалось, что в Сургуте врачи впервые установили напечатанный на 3D-принтере протез.

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