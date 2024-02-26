В Удмуртии разработали новую технологию снижения трения в подшипниках
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Отмечается, что инновационная разработка позволяет подшипникам скольжения функционировать без смазочной плёнки до скорости 32 м/с, возникающей при работе турбин.
Данная технология экономична, проста и подходит для массового производства.
Технологию с применением стальных дисков с легированной висмутом поверхностью представили учёные лаборатории УдГУ совместно с сотрудниками института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН и Удмуртского государственного аграрного университета.
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