Путин: Россия направит 116 млрд рублей на развитие своей спутниковой группировки
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
Российский лидер подчеркнул, что условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, на сельских территориях и в отдалённых районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог.
«Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу, в том числе за счёт кратного наращивания нашей спутниковой группировки. Направим на её развитие 116 млрд рублей», — сказал он.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.
RT ведёт трансляцию послания.