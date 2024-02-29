Путин: Россия направит 116 млрд рублей на развитие своей спутниковой группировки

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия направит 116 млрд рублей на развитие своей спутниковой группировки.

Российский лидер подчеркнул, что условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, на сельских территориях и в отдалённых районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог.

«Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу, в том числе за счёт кратного наращивания нашей спутниковой группировки. Направим на её развитие 116 млрд рублей», — сказал он.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в исследования и разработки.

RT ведёт трансляцию послания.