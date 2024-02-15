В России разработали беспилотный гибрид вертолёта и самолёта для перевозок

Российские исследователи разработали БПЛА с технологией вертикального взлёта и посадки, совмещающий в себе характеристики вертолёта и реактивного самолёта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НТИ.

«В России представили гибрид вертолёта и реактивного самолёта для перевозки пассажиров», — передаёт агентство.

По его данным, аппарат отличается увеличенной скоростью и дальностью полёта и рассчитан на перевозку людей и грузов, в том числе в городской черте.

Отмечается, что аппарат получил название «Вариоплан».

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов».

Также сообщалось, как в России идёт разработка дронов-ретрансляторов.