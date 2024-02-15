В России разработали беспилотный гибрид вертолёта и самолёта для перевозок
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НТИ.
«В России представили гибрид вертолёта и реактивного самолёта для перевозки пассажиров», — передаёт агентство.
По его данным, аппарат отличается увеличенной скоростью и дальностью полёта и рассчитан на перевозку людей и грузов, в том числе в городской черте.
Отмечается, что аппарат получил название «Вариоплан».
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов».
Также сообщалось, как в России идёт разработка дронов-ретрансляторов.