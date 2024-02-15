RT в Telegram
Подпишись

В России разработали беспилотный гибрид вертолёта и самолёта для перевозок

Короткая ссылка
Российские исследователи разработали БПЛА с технологией вертикального взлёта и посадки, совмещающий в себе характеристики вертолёта и реактивного самолёта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НТИ.

«В России представили гибрид вертолёта и реактивного самолёта для перевозки пассажиров», — передаёт агентство.

По его данным, аппарат отличается увеличенной скоростью и дальностью полёта и рассчитан на перевозку людей и грузов, в том числе в городской черте.

Отмечается, что аппарат получил название «Вариоплан».

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов».

Также сообщалось, как в России идёт разработка дронов-ретрансляторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить